Масочный режим ввели в Браславском районе
Масочный режим и дополнительные меры защиты от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 введены на территории Браславского района. Соответствующее решение местный райисполком принял 8 июня.
Жители района обязаны использовать маски в общественных местах и организациях — в магазинах, аптеках, отделениях банков, связи, почты, в транспорте и других местах массового скопления людей. Посетителей, которые не используют маски, запрещено обслуживать.
Также вводятся ограничения на количество людей в магазинах и общественных местах: на одного покупателя/клиента должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.
На рабочих местах контролёров-кассиров и продавцов в узлах расчёта рекомендовано поставить прозрачные экраны или обеспечить персонал защитными щитками.
В магазинах, аптеках, отделениях банков, почты и т. д. вводятся технические перерывы для проветривания и уборки помещений со средствами дезинфекции.
В детских садах не разрешается переформирование групп при сокращении количества воспитанников. Работу воспитателей и помощников воспитателя необходимо обеспечить в рамках группы.
Сообщается, что все эти меры будут действовать на эпидемиологически неблагоприятный период.
Раньше появлялись сведения о введении массочного режима в Кировском и Белыничском районах Могилёвщины. В Ивьевском районе Гродненщины масочный режим ввели, а на следующий день отменили.
16:10 13/06/2020
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