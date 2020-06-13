Масочный режим ввели в Браславском районе









Жители района обязаны использовать маски в общественных местах и организациях — в магазинах, аптеках, отделениях банков, связи, почты, в транспорте и других местах массового скопления людей. Посетителей, которые не используют маски, запрещено обслуживать.





Также вводятся ограничения на количество людей в магазинах и общественных местах: на одного покупателя/клиента должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.





На рабочих местах контролёров-кассиров и продавцов в узлах расчёта рекомендовано поставить прозрачные экраны или обеспечить персонал защитными щитками.





В магазинах, аптеках, отделениях банков, почты и т. д. вводятся технические перерывы для проветривания и уборки помещений со средствами дезинфекции.





В детских садах не разрешается переформирование групп при сокращении количества воспитанников. Работу воспитателей и помощников воспитателя необходимо обеспечить в рамках группы.





Сообщается, что все эти меры будут действовать на эпидемиологически неблагоприятный период.





Раньше появлялись сведения о введении массочного режима в Кировском и Белыничском районах Могилёвщины. В Ивьевском районе Гродненщины масочный режим ввели, а на следующий день отменили.