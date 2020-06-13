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Зеленский: в деле убийства Шеремета все очень неоднозначно

Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета все очень неоднозначно.

Отвечая в интервью «Украинской правде» на вопрос, при каких условиях министр внутренних дел Арсен Аваков может быть отправлен в отставку, президент ответил: «Мы с ним договорились… Есть громкое дело, он зашел в это дело. И много там сделано правильно, неправильно — увидим со временем. И это правда. Я действительно хотел бы увидеть результат от расследования дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет — его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это все закончится».

Глава государства добавил, что, как и все общество, видит, что «там все очень неоднозначно».

«Я хочу, чтобы он раскрыл это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим стоял, и как это было сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого полного, откровенного ответа — вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали тридцать лет — такого нет. Полноты ответа нет», — резюмировал Зеленский.

В свою очередь,министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на пресс-конференции в Запорожье 12 июня, что президент и глава МВД, согласно украинскому законодательству, не руководят следствием во время расследования уголовных производств.
"Белорусский партизан"
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