Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло на 721 человека, умерших - на пятью Если верить Минздраву
В Беларуси по состоянию на 13 июня зарегистрировано 53 тыс. 241 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.
Прирост за последние сутки составил 721 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 (на 12 июня - 298) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 13 июня выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 12 июня - 27 тыс. 760 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1351 человека.
По данным Минздрава, всего было проведено 714 тыс. 324 теста на коронавирусную инфекцию (17,3 тыс. за последние сутки).
14:12 13/06/2020
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