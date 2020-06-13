



Прирост за последние сутки составил 721 человек.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 (на 12 июня - 298) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.





Там также сообщили, что на 13 июня выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 12 июня - 27 тыс. 760 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1351 человека.





По данным Минздрава, всего было проведено 714 тыс. 324 теста на коронавирусную инфекцию (17,3 тыс. за последние сутки).