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Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло на 721 человека, умерших - на пятью Если верить Минздраву

В Беларуси по состоянию на 13 июня зарегистрировано 53 тыс. 241 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.


Прирост за последние сутки составил 721 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 (на 12 июня - 298) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 13 июня выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 12 июня - 27 тыс. 760 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1351 человека.

По данным Минздрава, всего было проведено 714 тыс. 324 теста на коронавирусную инфекцию (17,3 тыс. за последние сутки).
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