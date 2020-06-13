



Согласно документу, первоочередное право на предоставление арендного жилья коммунального жилищного фонда имеют:





- тренеры-преподавателей по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва;

- 1.2. тренеры национальных команд Республики Беларусь по видам спорта;

- 1.3. медицинские, педагогические, творческие работники, работники культуры, заключивших контракт сроком на 5 лет, в случае подтверждения потребности в специалисте..;

- 1.4. медицинские и педагогические работники учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, организаций здравоохранения, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.