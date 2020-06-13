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"Сломали руку, на ребенка наставили пистолет». Как происходил налет на квартиру матери фермера Венгуры

Мать арестованного фермера Тамара Федоровна Венгура рассказала Полесской весне про жуткую ночь с 3 на 4 июня и последующие дни.

"Сломали руку, на ребенка наставили пистолет». Как происходил налет на квартиру матери фермера Венгуры
Тамара Федоровна Венгура. Фото: Полесская Весна.
5 мая на канале «Страна для жизни», который создал Сергей Тихоновский, ныне арестованный и признанный политзаключенным блогер, вышел ролик, где житель деревни Прудок Мозырского района фермер Александр Венгура рассказал о тех трудностях, с которыми он столкнулся, решив заняться фермерским хозяйством. А 4 июня сначала в дом самого фермера, а потом и в дом его матери ворвались неизвестные люди в гражданской одежде, провели осмотр и в результате фермер был задержан. 

С Тамарой Федоровной правозащитники встретились в Мозыре. Она ездила в местный отдел Следственного комитета, который проводит проверку по факту нанесения ей неизвестными людьми в гражданской одежде телесных повреждений. Левая рука госпожи Тамары в гипсе по локоть. По дороге к Прудку она рассказывает, что ее сын вместе с еще двумя мозырскими ребятами, которых задержали 5 июня, и место нахождения которых родственники не могли узнать больше двух суток, нашелся в конце концов в Минске в Центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина.

В понедельник 8 июня родственники поехали туда, чтобы передать передачи, но так и не смогли это сделать. Утром им сказали, что Александр Венгура, Александр Цуканов и Денис Колас находятся в ИВС, что рядом с Центром изоляции правонарушителей. Но прием передач в ИВС начинается только от 14 часов. Родственники ждали этого времени, а, когда оно насталои они снова пришли в ИВС, им ответили, что парней перевели в ЦИП. В ЦИПе же передачи принимали только до 13 часов... 

На следующий день родственники снова поехали из Мозыря в Минск в ЦИП. Передачи значительно распотрошили (хотя, они покупали все, что обычно принимают), выбросили сахар, кофе, сухую колбасу), но все же, взяли. Также мать Александра Венгуры заключила договор с адвокатом. 10 июня он должен был встретиться с Александром в ЦИПе, но вечером сообщил Тамаре, что его не пустили к подзащитному, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию. Не попал адвокат к Александру Венгуре и на момент выхода этой публикации.

Обстоятельства того, что происходило в Прудке, Тамара рассказывает от порога своей квартиры в двухквартирном двухэтажном типовом панельном доме. Вход в квартиры с разных сторон дома на первом этаже, но Тамара Федоровна живет на втором.

"В час ночи я слышу-стучат в дверь. Да так как-то сильно! Я подошла, а они сразу кричат: "Открывай! Милиция!" Я отказалась открывать. Говорю: "Вы видели сколько времени? Какая милиция? Я никакую милицию не вызвала" Они тогда ушли. А через минут 15 снова стучат. Я снова подошла. Они снова приказывают открыть. Тогда слышу, мой Сашка за дверью говорит: "Мама, о я!" Это они специально его привезли, чтобы я открыла, потому что знают же, что за своего ребенка мать будет беспокоиться", - рассказывает Тамара Федоровна.

Она говорит, что никто из них не был в форме -- все в гражданской одежде.

"Первым вошел такой коренастый, мордатый амбал, поверх кожаной куртки на нем был бронежилет. Сказал, что будут делать обыск квартиры. Еще человека четыре стояли в коридорчике. Я на этого амбала говорю: "Покажи мне документ, пожалуйста, чего и на каком основании обыск и протянула к нему руку".  А он говорит: "Убрала руку!" И меня как дернул за руку, толкнул в грудь, и я на эту тумбочку упала, а он бегом по лестнице».

Из пальца у Тамары Федоровны побежала кровь. Сначала она подумала, что ей выдрали ноготь. Она и сын Александр Венгура, а также те, кто сопровождали, начали подниматься за этим первым человеком. С руки бежала кровь, капала на ступеньки. Тамара сказала сыну, чтобы он сфотографировал происходящее. Тот взял телефон младшей 10-летней дочери Кати, которая в это время проснулась в одной из комнат, и сделал несколько снимков и отдал телефон дочери. Тогда один из ворвавшихся кинулся  к девочке в комнату. 

"Дверь была прикрыта, а он дверь открыл, увидел, что там кто-то лежит, и вот так вот на нее с пистолетом. Она сильно испугалась. Потом один подскочил и забрал у малышки телефон. Она пищала, кричала», – вспоминает Тамара.

Тамара Федоровна говорит, что уже несколько недель внучка Катя живет у нее, так как в школу ее родители не отправляли из-за опасности коронавируса и бабушка помогает фермеру и его жене смотреть ребенка. С той ночи она уже несколько дней водит Катю лечить испуг. 

Мужчины, ворвавшиеся в квартиру, начали перетряхивать шкафы, заглядывать в разные места. Тамара Федоровна спросила, что же они ищут? Ей ответили, что ищут преступника-уголовника, вооруженного.

"Так что, вы его нашли? Он что на крыльях с балкона улетел?!",- рассказывает Тамара Федоровна.

Александр в это время обнял Катю и пытался ее успокоить.

"А эти ему говорят: "Пошли с нами по-хорошему!", а Сашка говорит:"Я никуда не пойду". Я тогда начала кричать: "Ты его рожал “ Ты его кормил? Ты его воспитывал? Ты его одевал? Ты сейчас нашел у меня кого забрать? Никуда он не пойдет!" Тот снова:" Пойдем с нами!" Я говорю:"Если он сейчас с вами пойдет, здесь будет лежать мой труп”»

Около 4 часов утра Тамара Федоровна позвонила в милицию. Но милиция тогда так и не приехала. Правда группа мужчин в штатском вышли на улицу, там немного постояли и ушли. Потом позвонила жена Александра и сообщила, что у них в сарайчике, где хранится комбикорм и различные орудия труда, нашли какую-то сумку. Тогда Тамара Федоровна и Александр пошли домой к сыну в другой части деревни.

Там один из тех, кто был у нее в квартире, предложил госпоже Тамаре отвезти ее в больницу. Тогда уже было 9 часов утра. В приемном отделении ей сделали снимок руки. 

Как только она вышла из больницы, ей позвонили и спросили, где находится? Женщина собиралась идти в милицию писать заявление по фак нанесения телесных повреждений. Но от больницы ее забрали уже милиционеры в форме и привезли домой. Там ждали три следователя - молодая женщина и двое мужчин. Они предъявили удостоверения и ордер на обыск. В качестве понятых были председатель сельсовета и секретарь.

"Я говорю:"У меня там ночь что-то искали, ничего не нашли. Ищите уже вы!" И они пошли. В одной комнате, во второй, в третьей, все пересмотрели, перетряхивали белье в шкафах. Я сама смело открываю все, помогаю им. Приходят они в зал, та девушка зашла на балкон, а потом возвращается: "О! А что это за такой рюкзачок?" А этот рюкзачок культурно стоит возле дивана. Я сначала было подумала, что это рюкзачок моего квартиранта – у меня жил квартирант, парень из Калинковичей с женой разведен, работал у нас на комплексе, помогал Саше по хозяйству управляться, а тогда как раз поехал к детям. То я думала, что это его. Может, пока меня возили туда-сюда, он вернулся... А эти рюкзак вытряхивают - оттуда вымыпаются брюки, носки, трусы, майка, рубашка, потом паспорт, портмоне, в нем 53 рубля российские, карточки какие-то и всякие бумажки. Я говорю: "А кто там такой? Вы же паспорт вытряхнули, так покажите мне". Они читают мне: "Попов Дмитрий". Отчество не помню. Из Северодвинска Архангельской области"” Они это все сфотографировали, описали, в коробочку сложили, я расписалась, они сели и поехали", - рассказала Тамара Федоровна.

На следующий день Тамара Федоровна, все же, написала заявление по поводу повреждений. Следователи приезжали снова к ней домой, взяли образцы крови с пола и анализ у Тамары Федоровны. Потом ее отправили к судмедэксперту, чтобы та дала заключение о тяжести травмы.

"У меня же из больницы была справка, что у меня перелома нет. А там женщина-эксперт говорит: "Я как женщина и как человек советую вам пойти в поликлинику и сделать контрольный снимок. Вижу по вашим рукам, что у вас будет перелом, или в лучшем случае тяжелый разрыв связок”. В пятницу было уже поздно, так я в понедельник поехала в поликлинику и мне сделали снимок. И доктор сказал, что у меня двойной перелом, наложили гипс», - говорит женщина.

Тамара Федоровна говорит, что ей даже трудно сравнить с чем-то происходившее в ее квартире ночью на 4 июня. «То ли тридцать седьмой год, то ли какие-то фашисты в дом ворвались. Или же у них самих родителей нет? Детей нет? Я не представляю, как так можно!",- возмущается Тамара.
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