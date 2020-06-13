+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Витебске умерла 42-летняя медсестра БСМП. У нее были пневмония и коронавирус

12 июня в Витебске умерла медсестра Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Антипова. У нее был коронавирус. Об этом TUT.BY рассказала ее сестра Татьяна.





Женщина умерла в пятницу, 12 июня. Причиной смерти в документах, по словам ее сестры Татьяны, значится острая респираторная недостаточность.

— У нее была вирусная пневмония и коронавирус. Она пошла на больничный 29 мая, потому что плохо почувствовала себя еще на работе — наверное, это было 27 мая. Пришла с работы и говорит: что-то мне как-то плохо, как при простуде. А в пятницу [29 мая] у нее уже была температура до 38 и она вызвала врача. Врач назначил противовирусные препараты, антибиотики дома пить, дал больничный и сказал прийти во вторник на прием. Лучше не становилось — и в среду Наташе сделали тест на коронавирус и снимок. Там пневмония. Сразу дали направление в «трестовскую» больницу [Витебская городская центральная клиническая больница], госпитализация была в тот же день. 4 июня ее уже забрали в БСМП. Что результат теста положительный, мы узнали 5 июня. Наташа была в реанимации на ИВЛ, а вчера умерла.

Наталье Антиповой было 42 года. По словам сестры, она жила вместе с ней и мамой и проработала медсестрой около 15 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru