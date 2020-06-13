















Женщина умерла в пятницу, 12 июня. Причиной смерти в документах, по словам ее сестры Татьяны, значится острая респираторная недостаточность.





— У нее была вирусная пневмония и коронавирус. Она пошла на больничный 29 мая, потому что плохо почувствовала себя еще на работе — наверное, это было 27 мая. Пришла с работы и говорит: что-то мне как-то плохо, как при простуде. А в пятницу [29 мая] у нее уже была температура до 38 и она вызвала врача. Врач назначил противовирусные препараты, антибиотики дома пить, дал больничный и сказал прийти во вторник на прием. Лучше не становилось — и в среду Наташе сделали тест на коронавирус и снимок. Там пневмония. Сразу дали направление в «трестовскую» больницу [Витебская городская центральная клиническая больница], госпитализация была в тот же день. 4 июня ее уже забрали в БСМП. Что результат теста положительный, мы узнали 5 июня. Наташа была в реанимации на ИВЛ, а вчера умерла.





Наталье Антиповой было 42 года. По словам сестры, она жила вместе с ней и мамой и проработала медсестрой около 15 лет.