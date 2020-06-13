В полседьмого уже 70-я





На часах 6:30 утра, а очередь из родителей у СШ №36 с польским языком обучения виднеется в конце ворот. Меня отправляют в начало очереди записаться в какой-то список, по которому будут пускать к директору.





Проходя вдоль очереди, понимаю, что многие родители здесь с ночи: одни взяли с собой стульчики, кто-то укутан в плед и пьет кофе из термоса. В елках сложены стулья, а родители общаются в небольших группах.





Очередь возглавляют три папы со стульчиками и списками в руках. Один из них быстро вводит меня в курс дела:





— Вы будете семидесятой. Планируют набирать два класса по 25 человек, но вам все равно имеет смысл записаться: вдруг решат набрать три класса, да и не факт, что все «доживут» до конца. Кто-то снимается с очереди — уехал, передумал, отказался даже после зачисления. В другие годы бывало, что зачисляли тех, кто был на 5-10 позиций ниже.





Записали имя ребенка, номер телефона и тут же добавили в общую группу в Вайбере. Оказалось, папы устраивают в эту школу уже не первого ребенка и знают, как устроена система:





— В школе предварительной записи нет, нужно просто прийти в день подачи. Но если бы мы это все не организовали, тут бы все пришли сегодня, и началась толкучка, — объясняет другой отец. — Поэтому стоим здесь уже три дня и записываем всех.





Они добавили, что ближе к 8:30 выйдет директор и расскажет, как будет проходить подача документов, и я вернулась в конец очереди.





Записалась сразу в несколько гимназий





— Мне школа не важна, важнее какой учитель — старшему после пятого класса пришлось школу сменить, потому что с учителем не сложилось. Поэтому сейчас я прошерстила все школы, позвонила и записалась на прием в городскую гимназию на Парижской коммуны, в гимназию №6 и по прописке в СШ №32 — в отделе образования сказали, что там тоже сильные педагоги. А здесь сказали, что записаться нельзя, но я и не думала, что будет такая очередь. Не понимаю, почему возле этой школы такой ажиотаж… Польская Матеж Школьна работает — идите и учите язык! Тут выпускали в этом году три учителя, и если в августе распределят к той, к которой я хочу, то оставлю здесь. А если нет, пойдем в другую, где учитель будет лучше, — говорит мама будущего первоклассника, что стояла передо мной.





Пока болтали с мамами, пришли еще несколько родителей — их мы тоже отправили записаться. Тем временем к нам подошла знакомая моей собеседницы:





— У меня тут старший учится, поэтому хочу сюда и второго. Пять лет назад подавала д ументы, пришла сюда в 5:00 и была в списке 48-я. Но учиться тут тяжело. Я польский не знаю и вообще ничем не могла помочь сыну — пришлось вместе с ним учить язык…





«Вам здесь директор встречу назначала?»





Решив узнать, когда к родителям выйдет директор, продвигаюсь ближе к воротам. И чем ближе к началу очереди, тем свирепее взгляд родителей. Вижу, что народ начинает надевать маски и перчатки. Интересуюсь у женщины, обязательно ли это, но грубо и чуть не крича отвечает другая, стоящая рядом:





— Девушка, если вы думаете, что кто-то сейчас вас пропустит вперед, то глубоко ошибаетесь. Мы здесь стоим день и ночь с мужем поочередно уже два дня, поэтому идите в конец!





В сторонке скромно стояли несколько мам, которые пришли позже меня и смотрели безнадежными глазами на длиннющую очередь.





— Народ, подходите ближе, скажите, пусть сжимают очередь! Скоро будем заходить! — крикнул один из главнокомандующих пап.





Все быстренько сжались и обстановка начала накаляться. Женщина из очереди, почти не пытаясь скрыть неприязни, толкала в бок своего мужа, мол, «сходи, разберись, чё они приперлись в начало очереди». Но одна из мам оказалась решительнее и выскочила на нас с претензией:





— Девушки, вы знаете, что здесь очередь? Вы, пожалуйста, не создавайте еще одну искусственно здесь! — начала повышать голос женщина.





— Мы ждем, что скажет директор, когда придет, — присоединились ко мне родители.





— А она вам тут что встречу назначила? Я стою здесь восемь часов и хочу войти как положено, чтобы никто не вбежал, поэтому, пожалуйста, станьте в очередь! — выпалила женщина.





После перепалки группа пап загородила спинами вход и, когда ворота открылись, нас не впускали, пока не подошла наша очередь.









Без медсправки документы не принимали





На крыльцо вышла женщина из администрации. Она была в маске, но родители узнали в ней директора. Она попросила всех подойти ближе к ступенькам, но держать дистанцию:





— Мы ведем прием в холле первого этажа. Заходят два человека, пишут заявления и идут к другому столу с документами, и мы приглашаем следующих. Параллельно у нас работает медик, чтобы смотреть ваши медицинские справки. Если у кого-то нет справки, документы не будут приняты. В справке должно быть заключение участкового педиатра: «функционально и физически к школе готов» и три печати, — рассказала она.





Контролировать процесс запуска родителей в школу оставили на входе одного из мужчин-педагогов. Как только директор скрылась, та же бойкая мама грозно призвала вернуться всех в очередь. Папы, подавшие документы первыми, оставались наблюдать за порядком в очереди.





Позже в группе в Вайбере писали, что прием документов закончился около 11:30. Приняли их только у 60 человек. Сколько классов наберут в этом году — два или три — пока тоже неизвестно.





«Лучше 17-го сюда приходите, будет весело»





Между тем в гродненских гимназиях в этом году подача документов прошла тихо.





В восемь утра в гимназии №1 имени Карского было непривычно тихо. Только несколько родителей ждали своей очереди на крыльце — внутрь пускали по одному. На дверях висела предупреждающая табличка о том, что вход в учебное заведение ограничен и нужно соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.





По словам родителей, документы принимает секретарь приемной и только у тех родителей, чьи дети относятся к гимназии по прописке. В первый день, 12 июня, подавать их можно с 8:00 до 20:00, а во все остальные дни (кроме воскресенья) — только в определенные часы. Время приема указано на сайте гимназии.





— Заранее не записывались, так как по прописке, живем тут недалеко. Сын пойдет в первый класс, ему сейчас шесть с половиной. Другие учебные заведения даже не рассматривали, — рассказали родители, пожелавшие остаться анонимными. В гимназию они приехали к восьми часам. — Подались быстро. Нам сказали, что по прописке всех зачислят. Вы лучше 17 июня сюда приходите, вам больше расскажут, там как раз будут принимать документы у тех, кто не по прописке, и лично сам директор.





В этом году в гимназии №1 решили разделить потоки родителей детей, прописанных и не прописанных в микрорайоне учебного заведения. Так, в любой приемный день с 12 июня по 15 августа заявления и другие необходимые документы (свидетельство о рождении ребенка, медсправку и паспорта родителей) примут, если ребенок относится к гимназии по прописке (а это 8 домов по проспекту Янки Купалы, пять — на Клецкова и вся улица Солы).





Для родителей не по прописке установлены другие дни — подавать заявления могут только по средам, начиная с 17 июня, и лично директору гимназии. На прием нужно записаться заранее. Эту запись ведут в гимназии уже с 10 июня.





Исчезли традиционные очереди в первый день приема документов от родителей будущих первоклашек и в гимназии №9. На территории школы трудились работники учебного заведения, а на теннисном корте как раз проходила тренировка. За полчаса в гимназию пришла только одна мамочка и та подавала документы на зачисление ее ребенка в 10-й класс.





Как и в гимназии №1, здесь тоже сначала подают документы родители детей по прописке. Остальных записывали еще с 20 мая на прием к директору по средам, начиная с 17 июня.