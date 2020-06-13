В мире число заражений коронавирусом превысило 7,74 млн. случаев





Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 3291943 (-39616) человек, из них 53890 (-13) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 3966877 (+124934) человек.





В пятерку стран по числу случаев заражения входят США с 2116922 (+27221) случаями заражения, Бразилия – 829902 (+24253), Россия – 511423 (+8987), Индия – 309603 (+11320) и Великобритания – 292950 (+1541). Беларусь – на 23 (-) месте.





В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 27721, Бразилия – 24253, Индия – 11320, Россия – 8987, Чили – 6754. Беларусь (+704) – на 25 (-3) месте.





В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 116825 случаев смерти, Бразилия – 41901, Великобритания – 41481, Италия – 34223 и Франция – 29374. Беларусь – на 53 (-) месте.





В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 843 случая смерти, США – 791, Мексика – 587, Индия – 389, Чили – 222. Беларусь – на 46 (-3) месте.





В Беларуси официально подтверждены 52520 случаев заражения коронавирусом и 298 смертей.