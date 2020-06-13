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Ударил ножом участкового: МВД показало задержание под Слуцком

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Слуцкого района, который напал на сотрудника милиции и ранил его ножом, сообщили в МВД.

"В Слуцкий РОВД позвонил участковый милиционер и сообщил, что на него напали. Мужчина был пьян и, когда догадался о цели визита участкового, нанес ему ножевое ранение", – сообщил Telegram-канал МВД.

Там рассказали подробности случившегося.

Инцидент произошел, когда участковый пришел домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий. Для безопасности родственников подозреваемого милиционер попросил их выйти на улицу. В этот момент, разбив стекло, мужчина выпрыгнул в окно и убежал. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый достал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

Задержанного доставили в ИВС. Как оказалось, он уже был ранее судим за аналогичные преступления. Сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании райотдела милиции несколько раз ударил оперативника.

Подозреваемый злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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