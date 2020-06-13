Путин и Рошаль показали пример, как здороваться во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поприветствовали друг друга, избежав традиционного рукопожатия.
Глава России и знаменитый врач показали пример в ходе церемонии на Поклонной годе, где президент вручил Рошалю и нескольким другим выдающимся гражданам звезду Героя Труда России.
Приветствуя Рошаля, Путин взял его за предплечье вместо ладони. Немного другой жест завершил эту часть церемонии. Президент и глава НИИ соприкоснулись предплечьями, избегая рукопожатия.
08:58 13/06/2020
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