Путин и Рошаль показали пример, как здороваться во время пандемии





Глава России и знаменитый врач показали пример в ходе церемонии на Поклонной годе, где президент вручил Рошалю и нескольким другим выдающимся гражданам звезду Героя Труда России.





Приветствуя Рошаля, Путин взял его за предплечье вместо ладони. Немного другой жест завершил эту часть церемонии. Президент и глава НИИ соприкоснулись предплечьями, избегая рукопожатия.







