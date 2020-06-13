Биолог назвала скрытые признаки коронавируса





Она отметила, что зачастую короанвирус протекает без симптомов у молодых людей. Однако они, по словам Барановой, оказываются у врачей по другому поводу.





«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — сказала Баранова. По ее словам, в таком случае это может быть признаком коронавируса.





«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендовала Баранова.





Кроме того, заразившийся коронавирусом человек может не замечать снижение функции почек, указала Баранова. Для контроля функции почек стоит сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, добавила она.



