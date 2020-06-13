Василий Яковлевич и Нина Григорьевна Ивановы сейчас круглый год живут в дачном посёлке с поэтическим названием «Берёзовая роща» близ Кургана. Почти, как Беловежская пуща в родной Беларуси. Национальную принадлежность семьи с русской фамилией можно безошибочно определить по яркому, колоритному акценту, который ни с каким другим не спутаешь. В Россию Ивановы переехали ещё во времена СССР, в 1990 году.





- Четверо детей у нас было. Старший сын, потом мы удочерили двух сестёр, затем ещё младшая дочь родилась, - рассказывает Нина Григорьевна. – После окончания института 15 лет отработали в Могилёвской области. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС радиационная обстановка стала ухудшаться. Сначала поехали в Псковскую область, потом в Костромскую. С 2001 года живём в Зауралье.





Поженились Василий и Нина ещё на первом курсе Могилёвского педагогического института (сейчас государственный университет), который глава семейства окончил с красным дипломом. Примечательный факт – одногруппником Василия Яковлевича был будущий президент Беларуси Александр Лукашенко. Они даже жили вместе в одной комнате студенческого общежития. Ивановых, единственных с курса, Александр Григорьевич пригласил на свою свадьбу. Отношения между «Лукой» и Васей, как их звали в студенчестве, поддерживались и после окончания института, пишет сайт Zaural.online









Вся трудовая биография Нины Григорьевны и Василия Яковлевича связна с педагогикой и преподаванием истории. Жили они всегда на селе, работали в сельских школах. В Курганскую область приехали уже будучи пенсионерами по выслуге лет. Сюда их пригласил племянник, работавший руководителем одного из предприятий.





- Курганская область очень напоминает Беларусь. Географическая широта у нас приблизительно одинаковая. Природа очень похожа - леса, поля, - говорит Василий Яковлевич.





Со временем семья купила дачный домик близ Кургана, перестроили его под капитальный - сделали отопление, канализацию. В подсобном хозяйстве Ивановых - куры, козы, две кошки, собака и, конечно, огород. В родной Беларуси почти не бывают, но бережно хранят культуру и традиции.





- Мы очень хорошо знаем и говорим на родном белорусском языке, - рассказывает Александр Яковлевич. - А тот язык, на котором мы между собой общаемся, называем бытовым. Он смешанный. Литературный бе русский язык создан искусственно и есть только в книгах, печатных изданиях. У нас в школах он преподавался в качестве предмета, но учительница, когда после урока возвращалась, говорила только по-русски.





Ивановы – семья творческая. Супруги с детства любят музыку, народные песни. С выражением декламируют стихи на белорусском языке. Постоянно участвовали в самодеятельности. Выступали на сцене школьниками и уже в учительских коллективах.





- Даже если бы сейчас меня позвали в Белоруссию, предложили какие-нибудь условия хорошие, я бы не поехал, - сказал Василий Иванов. - Как мы можем здесь всё и всех оставить?! Уже приросли мы к этой земле и душой, и сердцем!



