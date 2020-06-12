Изъяты майки магазина symbal.by с надписью "Психоз3%"

Вечером 12 июня сотрудники милиции Советского района Минска забрали 419 футболок с надписью "ПСИХО3%" у курьера магазина symbal.by Максима Близнюковича. Об этом сообщает в Фейсбуке предприниматель Павел Белоус.





Так выглядят изъятые футболки / facebook.com/belavus





Близнюкович вёз футболки с производства в магазин, когда милиционеры остановили его машину в 100 метрах от магазина на проспекте Машерова. Ему сказали, будто такой же красный "Пежо", как у курьера, проходит проверку по ДТП и попросили проехать в Советский РОВД. Там они проверили машину и нашли футболки. У курьера были при себе накладные на товар, пишет euroradio.fm





"Милиционеры сказали, что им нужно забрать эти майки на проверку и составили протокол изъятия. Копий протокола не дали и сказали ждать, что с нами свяжутся. Павел Белоус, директор магазина в 19.30 подъехал в Советский РОВД для разбирательства. Ему также не дали никаких протоколов и документов на основании чего забрали майки и сказали ждать, что с нами свяжутся в другие дни", — пишет руководитель symbal.by .





"Извиняемся перед всеми клиентами, которые ждут своих заказов. Это всё ПСИХО3%", — с сарказмом отмечает Белоус.



