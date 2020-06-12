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Задержан 23-летний брестчанин - он взломал более 150 тысяч аккаунтов по всему миру

Правоохранители задержали 23-летнего брестчанина, который за два год взломал более 150 тыс. аккаунтов граждан различных стран, сообщает УВД Брестского облисполкома.


"Брестчанин начал взламывал аккаунты с октября 2018 по февраль 2020 года. Для этого он использовал специальное вредоносное программное обеспечение, у которого есть функция подбора логина и пароля. Брестский хакер взломал почти 152 тыс. аккаунтов", - говорится в сообщении.


Там отмечается, что он старался находить учетные записи с имеющимися на счету деньгами, чтобы после взлома перевести их себе через личный кабинет. Если же денег на счету не было, то брестчанин занимался накруткой лайков и голосов, а после продавал аккаунт подороже.

"К своей незаконной деятельности брестчанин привлек и своего друга. В ноябре прошлого года хакер отправил товарищу файл с вредоносной программой, а он попытался использовать ПО на одной из известных игровых платформ", - добавили в УВД.  

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.
interfax.by
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