



"Брестчанин начал взламывал аккаунты с октября 2018 по февраль 2020 года. Для этого он использовал специальное вредоносное программное обеспечение, у которого есть функция подбора логина и пароля. Брестский хакер взломал почти 152 тыс. аккаунтов", - говорится в сообщении.









Там отмечается, что он старался находить учетные записи с имеющимися на счету деньгами, чтобы после взлома перевести их себе через личный кабинет. Если же денег на счету не было, то брестчанин занимался накруткой лайков и голосов, а после продавал аккаунт подороже.





"К своей незаконной деятельности брестчанин привлек и своего друга. В ноябре прошлого года хакер отправил товарищу файл с вредоносной программой, а он попытался использовать ПО на одной из известных игровых платформ", - добавили в УВД.





Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.



