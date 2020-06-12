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Поспорила и не всплыла. Женщина не смогла на спор переплыть водоём. Её тело ищут

По информации «Кур'ера», в районе Шищиц в четверг, 11 июня, возможно, утонула женщина.

Известно, что она выпивала в компании (сколько было человек — неизвестно). В какой-то момент женщина на спор решила переплыть пожарный водоём. Около 17 часов в милицию позвонил мужчина и сообщил о происшествии: его знакомая утонула.

фото носит иллюстрационный характер

Официальных комментариев о случившемся пока нет, так как по состоянию на утро 12 июня тело не найдено. Поэтому речь идёт о предполагаемой гибели человека.

Добавлено в 13.00. Стало известно, что пропавшая женщина — жительница деревни Шищицы (1994 года рождения). По состоянию на полдень 12 июня она не найдена. А на берегу нашли её личные вещи и одежду.
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