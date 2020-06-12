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В Беларуси в лекарствах для диабетиков нашли канцероген. Препараты изымают из аптек

В Беларуси оценивают потенциальный риск содержания генотоксических примесей в некоторых лекарственных средствах.

 Лекарство для диабетиков на основе вещества метформин изымают из аптек Беларуси, соответствующее решение подписала замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Наталья Жукова.

Решение об изъятии из обращения лекарств было принято Минздравом 10 июня.

Речь идет о двух препаратах немецкого производства – "Метфогамма 850" и "Метфогамма 1000", применяемыми диабетиками.


В этих лекарствах обнаружена примесь N-нитрозодиметиламин (NDMA) – вероятный канцероген.

Как сообщили в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении, примесь была обнаружена в этих препаратах производителем.

"Министерством здравоохранения Республики Беларусь, как и регуляторными органами других стран мира, совместно с производителями субстанций и готовых лекарственных средств продолжается активная работа, направленная на обеспечение принятия эффективных мер для предотвращения присутствия канцерогенных примесей в лекарственных средствах", - говорится в обосновании центра.

В обоих изъятых лекарствах используется вещество метформин. Впрочем, аналоги препаратов есть – поэтому пациенты должны обсудить замену лекарства на продукцию других производителей со своими лечащими врачами.
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