За сбитого лося водителя могут приравнять к браконьеру

С начала года на белорусских дорогах произошло уже 7 таких ДТП, в которых получили травмы водители и пассажиры, сообщили в Госавтоинспекции.





В ГАИ предупреждают, что только если такое "свидание" обошлось легким испугом для всех участников происшествия – машина не получила повреждений, а зверь скрылся в чаще, можно продолжать движение, пишет interfax.by

"Столкновение с животным квалифицируется как ДТП, даже если поврежден только автомобиль, а зверь убежал", - подчеркнули в Госавтоинспекции.





В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия производятся как при обычном ДТП: нужно включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не подходите к сбитому зверю – в состоянии шока он способен покалечить или даже убить.





В то же время не покидайте место аварии. Согласно части 2 статьи 18.17 КоАП за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин (1 БВ = Br27) или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.









В случае, если ДТП произошло по вине водителя, он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. "Дикие животные – государственная собственность, и если забрать тушу с собой, правоохранители расценят такие действия как браконьерство", - добавили в ГАИ.





Не пытайтесь объехать животное, его поведение может быть непредсказуемым. Не стоит прибегать к резким движениям рулевым колесом, даже в случаях, когда столкновение неизбежно. Чаще всего сидящие в автомобиле получают смертельные травмы не в результате столкновения с животным, а после съезда за пределы проезжей части.



