У супруги президента Украины обнаружили коронавирус

Елена и Владимир Зеленские

Фото: @olenazelenska_official





Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи. В офисе главы государства отметили, что первая леди во время официальных встреч всегда придерживалась правил карантина и рекомендаций ВОЗ. Результаты предыдущего теста, сделанные в начале июня, были отрицательные.





Где и когда Зеленская могла заразиться коронавирусом, неизвестно. Контактирующим с ней лицам сообщено об опасности инфицирования.





Украинский лидер и его дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.







