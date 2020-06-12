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У супруги президента Украины обнаружили коронавирус

У жены президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского лидера.

Елена и Владимир Зеленские
Фото: @olenazelenska_official

Зеленская чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи. В офисе главы государства отметили, что первая леди во время официальных встреч всегда придерживалась правил карантина и рекомендаций ВОЗ. Результаты предыдущего теста, сделанные в начале июня, были отрицательные.

Где и когда Зеленская могла заразиться коронавирусом, неизвестно. Контактирующим с ней лицам сообщено об опасности инфицирования.

Украинский лидер и его дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
lenta.ru
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