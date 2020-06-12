



Тесты будут проводить с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00. Результаты отдадут в тот же день, с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт. Записаться на исследование можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54 или 8 (0212) 42-63-69, а также на сайте центра.





Мы уже рассказывали, как еще в мае Минздрав пообещал, что вскоре каждый беларус сможет сделать тест на антитела к коронавирусу, потратив на это чуть больше четырех долларов. Первой пройти тест беларусов позвала к себе Марьиногорская Центральная районная больница. Правда, цену она назвала в четыре раза больше, чем говорил Минздрав: в районе 40 рублей. Когда эта новость разлетелась по СМИ, больница заявила, что тесты не выполняет.









Вчера выяснилось, что платные тесты на антитела к инфекции оказались в 6-й минской городской поликлинике. Стоимость одного теста – 20,93 рубля. Однако буквально через час, как эта информация просочилась в прессу, читатели сообщили, что в поликлинике всем начали говорить, мол, извините, тесты закончились.