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Вот где именно сделают тесты на коронавирус всем желающим беларусам – и какая цена

Платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19 для всех желающих начнут делать в Витебском областном диагностическом центре (улица 1-я Доватора, 2), передает «БелТА». Такая услуга станет доступна с 15 июня.


Тесты будут проводить с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00. Результаты отдадут в тот же день, с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт. Записаться на исследование можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54 или 8 (0212) 42-63-69, а также на сайте центра.

Мы уже рассказывали, как еще в мае Минздрав пообещал, что вскоре каждый беларус сможет сделать тест на антитела к коронавирусу, потратив на это чуть больше четырех долларов. Первой пройти тест беларусов позвала к себе Марьиногорская Центральная районная больница. Правда, цену она назвала в четыре раза больше, чем говорил Минздрав: в районе 40 рублей. Когда эта новость разлетелась по СМИ, больница заявила, что тесты не выполняет.


Вчера выяснилось, что платные тесты на антитела к инфекции оказались в 6-й минской городской поликлинике. Стоимость одного теста – 20,93 рубля. Однако буквально через час, как эта информация просочилась в прессу, читатели сообщили, что в поликлинике всем начали говорить, мол, извините, тесты закончились.
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