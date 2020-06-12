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В Минске осуждена дочь белорусского бизнесмена Аверьянова, сбежавшего за границу

В Минске осуждена дочь белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова, сбежавшего за границу. Викторию Аверьянову признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Виктория Аверьянова / tut.by​

Суд Фрунзенского района столицы отправил ее на три года в колонию общего режима. Срок на один год сократили по амнистии, сообщает TUT.by.

Выяснилось, что компания "Интекс", которой управляла Аверьянова, за семь лет не заплатила в бюджет страны более 892 тысяч рублей налогов. В налоговые декларации вносились неправдивые данные. По решению суда, с Виктории Аверьяновой будет взыскано в бюджет более 711 тысяч рублей.


Отец Виктории — известный бизнесмен Юрий Аверьянов. Когда три года назад у силовиков появились претензии к его бизнесу, он уехал за границу, где сейчас и находится (в 2018-м его задерживали в Германии). Викторию Аверьянову в прошлом году эсктрадировали из России.

Аверьянов — один из первых долларовых миллионеров в нашей стране. Он открывал крупные рынки и развлекательные заведения в Минске, включая вещевой рынок на стадионе "Динамо".
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