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Житель Индии завещал землю своим слонам-"телохранителям"

Слоны спасли мужчину от преступников.

Ахтар Имам воспитывает слонов с рождения / фото theguardian.com 

Житель индийского штата Бихар Ахтар Имам решил завещать большую часть своей земли двум слонам, которые, как он говорит, спасли его от преступников. Это решение огорчило жену и детей мужчины. Об этом пишет The Guardian

Слонам – Моти (Жемчужина) и Рани (Королева) – достанется 2,5 гектара земли. Индиец объяснил, что считает животных своей семьей и хочет, чтобы они не испытывали трудностей после его смерти. 


«Я не хочу, чтобы мои слоны столкнулись с судьбой осиротевших или брошенных животных, которые умирают на улицах из-за отсутствия должного ухода», – сказал он. Ахтар Имам рассказал, что воспитывает слонов с рождения. Моти сейчас 20 лет, Рани – 15 лет. В прошлом году, по словам индийца, преступники с оружием пробрались на территорию его дома, когда он спал, но слоны разбудили его.

«Когда я открыл дверь, чтобы понять, почему слоны трубят, я увидел, что они преследуют преступников. Я жив благодаря моим слонам, которые выступили моими телохранителями», – отметил мужчина.
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