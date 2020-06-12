Тунис открывает границы для белорусских туристов с конца июня
Оператор "Интерсити" запускает чартерную программу из Беларуси в Тунис с 28 июня, сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).
"Сегодня пришла хорошая новость от Тунисского офиса по туризму: страна готова принять туристов с 27 июня без прохождения 7-дневного карантина. И уже с 28 июня консолидатор чартерных рейсов в Тунис, туроператор "Интерсити" предлагает первый вылет в этом сезоне из Беларуси", - сообщается на сайте РСТО.
На данный момент график старта чартерных рейсов туроператора выглядит следующим образом: с 28.06 – вылет из Минска, с 01.07 – вылет из Гомеля, с 02.07 – вылет из Витебска, с 05.07 – вылет из Гродно, с 07.07 – вылет из Бреста.
Отмечается, что пока Тунис не озвучил условия приема туристов из различных стран. На данный момент велика вероятность, что справки об отсутствии коронавируса не потребуются. В этом заинтересованы все участники рынка – отельеры, принимающие компании, туроператоры и туристы.
По сообщениям тунисских партнеров, на следующей неделе, предположительно 14 июня, Тунис обнародует все детали приема иностранных гостей.
Мы в свою очередь напоминаем, что Тунис не входит в число стран, по возвращении из которых, белорусы освобождаются от ккарантина.
12:37 12/06/2020
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