Во время видеоконференции / mfa.gov.by​





11 июня состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС и участниц "Восточного партнерства" в формате видеоконференции. На ней и озвучил упомянутое предложение министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также приветствовал намерение ЕС оказать помощь Беларуси в деле преодоления последствий пандемии коронавируса, поблагодарил отдельные страны Евросоюза, которые такую помощь уже оказали (например, Польшу), передает "Еврорадио"









Макей высказался насчет будущего "Восточного партнерства". Он говорил о важности содействия привлечению иностранных инвестиций, об облегчении доступа на рынок ЕС, о развитии транспортных и энергетических коммуникаций.





Министр напомнил, что 1 июля вступает в силу соглашение Беларуси и ЕС об упрощении выдачи виз. Владимир Макей заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении нашей страны и Европейского союза.