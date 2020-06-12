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Беларусь хочет создать в Минске региональную IТ-школу "Восточного партнерства"

Беларусь хочет создать в Минске региональную IТ-школу "Восточного партнерства" и ждет поддержки со стороны тех же стран Евросоюза.

Во время видеоконференции / mfa.gov.by​

11 июня состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС и участниц "Восточного партнерства" в формате видеоконференции. На ней и озвучил упомянутое предложение министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также приветствовал намерение ЕС оказать помощь Беларуси в деле преодоления последствий пандемии коронавируса, поблагодарил отдельные страны Евросоюза, которые такую помощь уже оказали (например, Польшу), передает "Еврорадио".


Макей высказался насчет будущего "Восточного партнерства". Он говорил о важности содействия привлечению иностранных инвестиций, об облегчении доступа на рынок ЕС, о развитии транспортных и энергетических коммуникаций.

Министр напомнил, что 1 июля вступает в силу соглашение Беларуси и ЕС об упрощении выдачи виз. Владимир Макей заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении нашей страны и Европейского союза.
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