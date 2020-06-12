



Использование интернета на рабочем месте с рабочего компьютера должно осуществляться строго в рабочих целях, заявили в прокуратуре. Об этом сообщает interfax.by









«В ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ в интернет для просмотра художественных фильмов, чтения новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является нарушением», - сообщили в прокуратуре Советского района Минска.





«Кроме того, немногие знают, что работники, являющиеся должными лицами, а также, лица, приравненными к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 закона от 15.07.2015 № 305-З "О борьбе с коррупцией», - добавили в прокуратуре.





За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения, рассказали представители ведомства.

Интересно, что еще придумают власти, чтобы сбить накал политических страстей накануне президентских выборов? Чем еще будут запугивать?