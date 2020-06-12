В Италии продают дома за один евро









Как сообщает CNN Travel, по словам мэра коммуны, программа под названием "Операция красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.





Привлекательность покупки жилья в Чинкуэфронди также обусловлена благоприятной эпидемиологической обстановкой - за все время пандемии коронавируса в коммуне не было зафиксировано ни одного случая заражения.





Все, кто решат приобрести дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в размере 250 евро. В случае, если в установленный срок ремонт не будет проведен, владельца жилья оштрафуют на 20 000 евро.