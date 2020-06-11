Фото: МВД РБ









Авария произошла в четверг 11 июля в 20:15 на 28-м километре дороги, соединяющей Минск и Мядель (Р-58).





"Водитель Mercedes на российских номерах, двигаясь из Минска в направлении Мяделя, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota", – сказали в МВД.





Там также отметили, что трое мужчин, которые ехали в Toyota (водитель и пассажиры) погибли на месте аварии.





Гражданин, который находился за рулем Mercedes, в ДТП не пострадал, но ехавших с ним супругу и двух детей (9 и 17 лет) доставили в больницу с травмами.





В настоящее время следователи, эксперты Госкомитета судебных экспертиз, а также сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.











