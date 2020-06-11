Страшное ДТП в Минском районе: трое погибших, женщина в 2 ребенка в больнице
Три человека погибли, женщина и два ребенка были доставлены в больницу в результате ДТП в Минском районе, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Фото: МВД РБ
Авария произошла в четверг 11 июля в 20:15 на 28-м километре дороги, соединяющей Минск и Мядель (Р-58).
"Водитель Mercedes на российских номерах, двигаясь из Минска в направлении Мяделя, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota", – сказали в МВД.
Там также отметили, что трое мужчин, которые ехали в Toyota (водитель и пассажиры) погибли на месте аварии.
Гражданин, который находился за рулем Mercedes, в ДТП не пострадал, но ехавших с ним супругу и двух детей (9 и 17 лет) доставили в больницу с травмами.
В настоящее время следователи, эксперты Госкомитета судебных экспертиз, а также сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
23:03 11/06/2020
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