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Они не останавливаются: проблемы у сервиса МолаМола, принадлежащего сыну Виктора Бабарико

Официальное заявление от имени MolaMola размещено в аакаунтах сервиса в соцсетях.

"Сегодня, с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на МолаМола.

Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка.

Команда МолаМола будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта".

Речь идет о Белгазпромбанке, в котором сегодня проходили обыски.

MolaMola — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей. Одной из последних кампаний был сбор средств для уволенного за правду о коронавирусе фельдшера скорой помощи из Лиды Павла Палейчика. За пару дней фельдшеру удалось собрать более 20 тысяч рублей и он сам остановил сбор средств - так это кратно превышает его зарплату. 

Напомним, что соучредителем МолаМола является сын Виктора Бабарико - Эдуард. Поэтому несложно догадаться, откуда растут ноги у возникших проблем. 
"Белорусский партизан"
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