Зачем люди повторяются при разговоре

Лингвисты выяснили, что люди используют в своей речи языковые повторы при недостатке информации или нежелании делиться ей. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в Journal of Pragmatics.









"Раньше лингвисты считали, что языковые повторы употребляются только в ситуациях, когда все участники общения владеют информацией. Мы решили опровергнуть эту точку зрения и показать, что тавтология может быть также использована говорящим для того, чтобы избежать прямого ответа на вопрос", – прокомментировала результаты исследования Елена Вилинбахова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и один из авторов работы.





В своей речи люди часто используют повторы, хотя они не передают никакой новой информации. С помощью тавтологии говорящий может сделать отсылку к каким-то общим знаниям или представлениям, которые стоят за словом, не тратя времени на подробные объяснения.





В частности, тавтологии часто фигурируют в различных крылатых выражениях, поговорках, речах политиков и других проявлениях массовой культуры. Это характерно не только для русского языка, но и латыни и многих современных европейских языков.

"Перепись" тавтологий

Пытаясь узнать роль таких повторов в современной жизни человека, российские и испанские ученые провели своеобразную перепись тавтологий, которые употребляли простые американцы, журналисты и политики в печатной прессе за последнее столетие и в интернете за все время его существования.





Лингвисты нашли десятки примеров употребления тавтологий, которые можно по-разному трактовать, а также выделили три разных типа подобных высказываний. В первую категорию они включили так называемые тавтологии-распространители, которые отсылают слушателя к широкому кругу представлений о мире, во вторую – тавтологии-ограничители, в третью – тавтологии-блоки, которые сужают трактовку языкового выражения до точного, словарного определения, или же используются как отказ отвечать на вопрос.









К примеру, выражение "семья _ это семья" американцы использовали как для того, чтобы выразить общую мысль о том, что члены семьи постоянно попадают в самые разные жизненные ситуации и вместе проходят их, так и для того, чтобы обозначить свое собственное нежелание или невозможность выступать против интересов семьи в конкретной ситуации. Аналогичным образом выражение "джентельмен всегда является джентельменом" в английском языке имеет совершенно разные, часто противоположные значения в разных контекстах.





Следовательно, делают вывод ученые, традиционные представления о том, что люди используют тавтологии только в конкретных ситуациях, когда все участники дискуссии владеют необходимой для их понимания информацией, неверны. В частности лингвисты узнали множество примеров того, как тавтологии использовались в тех случаях, когда говорящий не мог содержательно ответить на вопросы собеседников.





Открытие подобной "многофункциональной" природы языковых повторов, как предполагают ученые, поможет разработчикам систем машинного перевода и голосовых помощников сделать их работу более естественной и точной.



