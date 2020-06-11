В Гродно обрушилась стена - 6 человек в больнице
Рабочие находились в подвале и проводили ремонтные работы: по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал.
Шесть сотрудников филиала "Гродненские электрические сети" были доставлены в больницу в четверг после обрушения здания в агрогородке Гожа, сообщили в концерне "Белэнерго".
"Произошло разрушение здания рядом с синхронным компенсатором. В подвальном помещении проводились ремонтные работы. Шесть человек направлены в медучреждение для проведения обследования", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что персонал подстанции, спасатели МЧС и сотрудниками Следственного комитета проводят обследование здания для выяснения причин произошедшего, пишет sputnik.by
В пресс-службе пояснили, что, по предварительным данным, никто из рабочих серьезно не пострадал – в медучреждение их доставили для обследования.
20:28 11/06/2020
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