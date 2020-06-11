В Беларуси появилась горячая линия по вопросам незаконного увольнения

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Напомним, что вчера Александр Лукашенко поручил выработать механизмы проверки увольнений на частных предприятиях. Президент заявил, что иногда увольняют тех, кто не хотел подписываться за альтернативных кандидатов.

В апреле в Беларуси уволили 67 тысяч человек.







