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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларуси появилась горячая линия по вопросам незаконного увольнения

Ее организовали Министерство труда вместе с Департаментом Государственной инспекции труда, говорится на странице ведомства.

Получить консультацию можно по телефонам (8 017) 306 37 82 или (8 017) 306 48 54. Линия будет работать по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и по субботам с 9:00 до 12:00.

Напомним, что вчера Александр Лукашенко поручил выработать механизмы проверки увольнений на частных предприятиях. Президент заявил, что иногда увольняют тех, кто не хотел подписываться за альтернативных кандидатов.
В апреле в Беларуси уволили 67 тысяч человек.
КТ/ИР belsat.eu
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