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Белорусские госслужащие стали брать взятки почти вдвое чаще

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил в интервью «СБ-Беларусь сегодня» о существенном росте коррупционных преступлений.

«Если взять, к примеру, получение взятки госслужащими, то таких преступлений за последние три года стало почти вдвое больше. И здесь есть опасные тенденции, которые до конца не учитываются.

 

Мои коллеги часто связывают этот рост с активизацией работы по выявлению таких случаев. Может, и так, однако я вижу и недостаточность профилактики, невозможность установить причины негативного явления и найти тот комплекс мер, который остановит рост таких преступлений, саму идею коррумпированости, в первую очередь чиновников», – подчеркнул председатель Верховного суда.

 

Сукало считает, что необходимо проводить криминологические исследования на этот счет.


 


«Возможно, дело в психологии… То есть проблему нужно исследовать, и тут юридическая наука в долгу перед нами. Недорабатываем и в информационном плане. Эта проблематика должна освещаться квалифицированно, а часто в СМИ и соцсетях тема звучит не осуждающе, а снисходительно и с жалостью. Но ведь человек понимал, что совершает уголовно наказуемое деяние», – заметил он.

 

Сукало также рассказал о коррупции в судейском корпусе:

 

«За последние 5 лет у нас осуждены 4 человека. Это единичные случаи, но они есть. Да, у нас много способов контроля и они, поверьте, жесткие, но, к сожалению, полностью избежать инцидентов не удается. Мы все делаем для того, чтобы минимизировать их».

 
ИИ/МВ belsat.eu
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