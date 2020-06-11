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В пятницу, 12 июня, будет жарко - до +32 °C и грозы

Синоптики рассказали о погоде в Минске перед выходными

В Минске 11 и 12 июня ожидается жаркая погода, в дневные часы воздух прогреется до +32 °C, возможна гроза, пишет minsknews.by

Во многих районах страны столбик термометра 11 и 12 июня поднимется еще выше — до +34 °C.


Сегодня возможны грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 м/с, а также возможен град.
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