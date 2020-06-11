В Гродно дважды напали на активиста, который помогает заключенным

Он активист и волонтер правозащитной организации «ТаймАкт». Весной 2020 года на Станислава дважды напали неизвестные. Нападавшие требовали перестать помогать заключенным и даже «спутали» с блогером Сергеем Тихановским — обещали «набить морду».





По последнему эпизоду проходит проверка. С нападавшими по первому эпизоду провели «профилактическую беседу».





Станислав Цыбинский — активист, волонтер правозащитной организации «ТаймАкт», которая занимается защитой прав заключенных и сотрудников уголовно-исполнительной системы.





Работает официантом. Руководит общественно-информационной площадкой «Белорусский центр поддержки». В 2017 году вышел на свободу после 15 лет заключения за убийство. С тех пор помогает другим осужденным: покупает продукты, находит жилье и устраивает на работу.

Что произошло?

Около 20.20 31 мая Станислав вышел в магазин за продуктами. Из-за пандемии магазин закрылся на два часа раньше — в 20.00. Станислав решил вернуться домой, но его окликнули парни 20−23 лет, которые сидели возле магазина. «Ты Сергей Тихановский — блогер?». «Нет, вы ошиблись», — сказал Цыбинский и пошел.





Вскоре он понял, что его догоняют, и сам ускорился. Молодые люди тоже ускорили шаг и кричали вслед: «Тихановский, иди сюда, мы тебе морду набьем». Говорили, что он дискредитирует нынешнюю власть. Один из парней ударил волонтера ногой в спину.









Станислав убежал в фойе общежития на Комарова, 12. За него заступилась вахтер и не пустила нападавших. Парни хотели войти и «поговорить с Сергеем Тихановским». Хотя вахтер сообщила им, что парни ошиблись и Сергея Тихановского здесь нет, они пытались прорваться и хватали ее за руки. Ушли, когда вахтер пригрозила милицией.

Ждали за углом

Через 15-20 минут Станислав пошел в другой магазин. В 50 метрах от общежития из-за угла выбежал один из парней, которые его ранее преследовали. Станислав решил вернуться в общежитие, но нападавший встал у входа и закрыл двери спиной: не давал пройти Цыбинскому, хватал его за руки. Угрожал, обзывал нецензурными словами и говорил, что Станислав порочит честь и достоинство других граждан. Просил отойти за угол, дальше от камер видеонаблюдения, и поговорить наедине. Станислав просил впустить его в общежитие.





Когда активист пытался открыть дверь, его ударили кулаком в живот. Это можно разглядеть и на видео, которое снял сосед Станислава Иван, живущий через четыре комнаты от него.





— Мы снимали для своей безопасности. Если я вижу, что на моего товарища нападают люди в штатском, которые не представились, не могут пояснить, что им нужно, если они при этом наносят удары, что еще делать, кроме как снимать? Любой житель, любой сосед поступил бы также, — сказал Hrodna.life Виктор, житель общежития.





Цыбинскому удалось проскочить в общежитие, когда один из жильцов выходил на улицу. Нападавший не пошел за ним — уже знал, что вахтер не пустит.

Активист: «Нападение связано с моей деятельностью»

Станислав Цыбинский и Сергей Тихановский не похожи — Тихановский выше его на 30 сантиметров и тяжелее на пару десятков килограмм. Активист рассказал Hrodna.life, что не имеет отношения к инициативной группе кого-либо из политиков. «Не знаю, в чем выражалось то, что я дискредитирую нынешнюю власть», — говорит Hrodna.life Станислав.





Он считает, что нападения связано с его деятельностью и помощью заключенным. По его версии, молодые люди хотели устроить драку, из-за которой Цибинскому продлили бы превентивный надзор, который снимут 27 июня.





По второй версии активиста, нападавшие хотели испортить его репутацию. «Разлетелось бы по СМИ — доверия ко мне было бы меньше», — сказал Hrodna.life Станислав. Его маршруты изучили и ждали у магазина, считает Цыбинский.





— Я ожидаю новых нападений. Я сейчас переживаю. Убить меня вряд ли могут. Но какие-то действия предпримут. Возможно, меня сбросят с моста. Они думают так: «Если он в колонии делал суицид, то мог и здесь [о попытке суицида активист рассказал в интервью Onliner.by, которое за месяц набрало больше 4 млн просмотров]. Они скажут — так он сам ринулся с моста, — сказал Hrodna.life Цыбинский.

Милиция проводит проверку

Цыбинский в тот же день написал заявление в милицию. Милиционеры опросили троих свидетелей: вахтера, соседа Ивана и девушку Викторию, которая находилась в гостях у Станислава.





По состоянию на 10 июня активиста больше не вызывали для дачи показаний. Он хранит майку, на которой есть след от кроссовки. Его пока не приобщили к материалам дела. Также у активиста есть новые свидетели — дать показания готовы продавец и грузчик из магазина, которые находились в закрытом магазине и видели момент нападения.





В пресс-службе милиции Hrodna.life смогли сообщить только, что по делу проводится проверка.

Нападения были и раньше

Это не первое нападение на активиста. Летом 2019 года неизвестные приезжали к Цыбинскому на работу в кафе. Станислав отсутствовал, взял отпуск за свой счет. Неизвестные поинтересовались у администратора и официантов, где находится Цыбинский. Сказали, что с ним надо серьезно поговорить, и попросили номер телефон.





Администратор сообщил, что не имеет права давать данные сотрудников. Тогда неизвестные попросили передать, что Цыбинского «всё равно найдут». Сначала Станислав подумал, что приходили желающие оказать помощь его организации. Но после второго случая решил, что гости приходили с другими целями.





Еще один случай произошел в апреле 2020 года. 4 апреля неизвестные поджидали его у входа в общежитие. У активиста потребовали перестать помогать бывшим заключенным и прекратить переписку с заключенными. Его остановили пять мужчин в гражданской одежде от 30 до 45 лет. На вопрос: «Кто вы?» один из них ответил: «Люди». Когда Станислав спросил, не из милиции ли «собеседники», они отвечать не стали.









Мужчины потребовали у Станислава перестать помогать бывшим заключенным. Особенно они настаивали на прекращении деятельности страницы инициативы «Белорусский центр помощи» ВКонтакте, которую администрирует Станислав. «Ты плохо кончишь», — пообещали они ему, если он не прекратит своей активности. Также они потребовали у Станислав прекратить всякую переписку с заключенными.





Мужчины попытались затащить Станислава в микроавтобус. Однако заметили видеокамеру у входа в общежитие, после чего передумали и уехали.





Во вторник, 7 апреля, активисту начали звонить с одного номера. Когда он поднимал трубку, в ней слышался женский смех и хрип. Когда Станислав пытался перезвонить, робот отвечал, что такого номера не существует. Скриншоты Станислав отправил в милицию.

Что говорят о деле в милиции и прокуратуре?

По первому нападению Станислав написал заявление в милицию 4 апреля. 7 апреля такое же заявление поступило от правозащитной организации «ТаймАкт». В ответе Цыбинскому 10 апреля написали, что его заявление рассмотрено и факты не подтвердились. 21 апреля «ТаймАкт» ответили, что Цыбинский от написания заявления отказался. Но копия заявления у активиста есть.





Станислав не раз писал повторные заявления в милицию и прокуратуру. Он просил устроить очную ставку и ознакомиться с фотокопиями. В ответах эти просьбы пропускали.





В милиции отвечали, что лица не установлены. Позже прокуратура ответила, что проверка проведена неполно, и направила дело в милицию. После этого Станиславу ответили, что с человеком, на кого оформлен бус, фигурирующий в деле, провели профилактическую беседу.





6 мая активист написал еще два заявления в милицию и прокуратуру по данному делу. На 10 июня ответ ему не дали.

«ТаймАкт»: причастны могут быть сотрудники органов внутренних дел

Представители «ТаймАкт» направляли заявление на имя министра внутренних дел Юрия Караева, в котором сообщили подробности происшествия в апреле. «ТаймАкт» расценил нападения как уголовное преступление — попытку похищения человека. Они также полагали, что к нападению имеют отношение действующие сотрудники органов внутренних дел.





Причиной нападения активисты называли деятельность Станислава по содействию ресоциализации бывших заключенных. Юрия Караева просили проконтролировать проведение проверки. Из МВД пришло уведомление, что их обращение перенаправлено в Гродно.





Активисты проинформировали о случившемся Специального докладчика ООН по Беларуси Анаис Марэн, а также Представительство Европейского союза в Беларуси.





С представителями «ТаймАкт» Hrodna.life связаться не удалось — на их сайте указаны неактуальные номера телефонов.





Правозащитник: «Вероятно, это связано с общественной деятельностью»

Люди, которые занимаются правозащитной или общественно-социальной деятельностью, всегда «под прицелом», сказал Hrodna.life Владимир Хильманович,

правозащитник из центра «Вясна».









— В таком государстве любая общественная активность, даже если она совсем аполитичная, вызывает повышенное внимание со стороны силовых структур, милиции, других государственных структур. Всегда хватало «мелких» штук — приходили, стучали в дверь почти каждому, вызывали в военкоматы. Хватало анонимных угроз и слежки почти за каждым общественно-политическим активистом. Но из брутальных жестких случаев — только в 1994-м году.





Тогда в Гродно избили Антона Степуру — активиста Белорусского Народного Фронта. После избиения он умер. Ему было больше 50 лет. Подробностей на суде так и не раскрыли, нападавших не нашли.





Больше нападений Хильманович не помнит.





Похожей деятельностью на Гродненщине занимается Алексей Щедров. Он содержит приют, где могут жить бывшие заключенные. На него также оказывают давление. В 2019 году он заявил «Свабодзе», что его избили милиционеры.

Надежных средств защиты от провокаций нету, сказал Hrodna.life правозащитник. Что можно сделать:

не вступать в драку, вести себя максимально осторожно, сохранять максимальную дистанцию, привлекать внимание прохожих;

зафиксировать нападения — записать угрозы на телефон, сделать снимки подозрительных автомобилей, людей;

обратиться к правозащитникам;

проинформировать журналистов, рассказать о случившемся максимально подробно и правдиво;

если есть вероятность реальной угрозы, написать заявление в милицию.



