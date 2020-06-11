Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об убийстве минчанки, чьи конечности были найдены в сумке в Свислочи в начале 2020 года, сообщили в ведомстве.





Коммунальщики 2 января в реке Свислочь нашли сумку с человеческими останками. Спустя несколько дней в квартире на улице Романовская Слобода в Минске было обнаружено тело убитой женщины. По подозрению в совершении убийства был задержан иностранец. В отношении него было возбуждено уголовное дело.





"Главным следственным управлением СК завершено расследование дело об убийстве женщины", - сообщили Sputnik в четверг в СК.





Кроме этого, следователи обнародовали видеозапись того, как обвиняемый дает показания на месте преступления. Он на макете демонстрирует, как убил женщину и тащил ее тело в ванную комнату. Кроме этого, на улице возле дома убитой он показывает, где находились мусорные контейнеры, в которые мужчина выбросил одежду после того, как расчленил тело убитой. Также обвиняемый дал показания на месте у реки, где выбросил сумку с конечностями жертвы.





Как ранее сообщало агентство со ссылкой на следователей, убийство женщины было совершено вечером 27 декабря в ее квартире во время возникшей ссоры между ней и обвиняемым. В определенной степени помог раскрыть преступление брат жертвы, который обратился в милицию с заявлением о том, что его сестра уже несколько дней не выходит на связь. Следователи и сотрудники милиции выехали на квартиру, где и было обнаружено тело без конечностей. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, которые позволили установить подозреваемого.



