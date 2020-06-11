В него вошли Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Федеративная Республика Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай.





Граждане, прибывшие из этих стран, не обязаны быть 14 дней на самоизоляции, пишет euroradio.fm





Однако иностранные граждане, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее чем за два дня до пересечения границы.









В Беларуси по состоянию на 11 июня насчитывается 51 816 человек, у которых выявлен коронавирус. Выздоровело и было выписано 26 643 пациента, 293 умерлоТакже стало известно, что Словакия на границе будет требовать негативный тест на коронавирус.



