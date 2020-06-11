В первую очередь разрешат въезд гражданам тех стран, в которых эпидемическая ситуация схожа с той, что в ЕС.





Об этом в четверг, 11 июня, объявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает Европейская правда.





«После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в Евросоюз, начиная с 1 июля», — заявила еврокомиссар.





Так, с 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти третьи страны также откроются на въезд для граждан ЕС.









Главными критериями будут количество заболеваний коронавирусом на 100 тысяч населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).





В этот список в числе первых попадут страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.





При этом, в случае изменения ситуации в определенной стране, ограничения могут возобновить. Также могут отказать во въезде отдельному путешественнику из страны, для которой ограничения сняты, если считается, что он «может представлять угрозу для общественного здоровья».





Для Украины решение еще не принято. Оно будет зависеть, в частности, от развития эпидемической ситуации.





Также Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.





Накануне сообщалось, что Польша и Германия открывают границы после карантина.



