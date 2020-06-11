Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.





В национальном аэропорту Минск медицинский работник в защитном костюме берет мазки на коронавирус. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum





Отмечается, что лабораторные ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции проводятся на платной основе.









Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском.





Важно знать, что анализ делают натощак, либо не раньше, чем через полтора часа после приема пищи. Еще дополнение, желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи мазка не курить. Иметь при себе документ на выезд, а также не забудьте предварительно записаться на сдачу анализа.





В Минске сдать анализ на коронавирус можно в:

Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,





Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,





Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.





В областных городах анализы берут в местных областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



