Хотите за границу? Рассказываем, где и кто может сделать тест на COVID-19
Белорусы, которые собираются отправиться в страны, где необходимо официальное подтверждение отсутствия у них COVID-19, могут сделать тест не только в Минске, но и в областных центрах республики.
Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
В национальном аэропорту Минск медицинский работник в защитном костюме берет мазки на коронавирус. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum
Отмечается, что лабораторные ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции проводятся на платной основе.
К слову, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля. Хотя ранее по информации министра здравоохранения заявляли, что стоимость теста — около 4,2 доллара США в эквиваленте.
Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском.
Важно знать, что анализ делают натощак, либо не раньше, чем через полтора часа после приема пищи. Еще дополнение, желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи мазка не курить. Иметь при себе документ на выезд, а также не забудьте предварительно записаться на сдачу анализа.
В Минске сдать анализ на коронавирус можно в:
Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии,
Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
В областных городах анализы берут в местных областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
"Белорусский партизан"
15:21 11/06/2020
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