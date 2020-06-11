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Хотите за границу? Рассказываем, где и кто может сделать тест на COVID-19

Белорусы, которые собираются отправиться в страны, где необходимо официальное подтверждение отсутствия у них COVID-19, могут сделать тест не только в Минске, но и в областных центрах республики.

Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

В национальном аэропорту Минск медицинский работник в защитном костюме берет мазки на коронавирус. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum

Отмечается, что лабораторные ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции проводятся на платной основе. 

К слову, в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля. Хотя ранее по информации министра здравоохранения заявляли, что стоимость теста — около 4,2 доллара США в эквиваленте. 

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском. 

Важно знать, что анализ делают натощак, либо не раньше, чем через полтора часа после приема пищи. Еще дополнение, желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи мазка не курить. Иметь при себе документ на выезд, а также не забудьте предварительно записаться на сдачу анализа. 

В Минске сдать анализ на коронавирус можно в:
 
Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, 

Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

В областных городах анализы берут в местных областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
"Белорусский партизан"
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