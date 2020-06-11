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В Беларуси отменили 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран

В Беларуси сократили список стран, после посещения которых надо 14 дней быть в самоизоляции из-за COVID-19. Среди них в том числе есть страны, куда белорусы любят ездить в отпуск. Перечень стран приводит Минздрав в телеграм-канале, пишет TUT.BY.

Фото: Reuters

Из списка, определенного постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Китай.

Люди, приехавшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь. Ранее это делать было нужно.

При этом иностранцы, приезжающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении границы отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.


Напомним, чартерный рейс в Албанию из Беларуси летит завтра, 12 июня.

На 16 июня был запланирован первый чартер, который должен увезти белорусов на отдых в Черногорию. Туры продавались с гарантией возврата денежных средств, на случай, если рейс отменится из-за эпидемиологической обстановки. Однако чартерную программу в Черногорию из Беларуси сейчас планируют начать с 1 июля.
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