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Из списка, определенного постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Китай.





Люди, приехавшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь. Ранее это делать было нужно.





При этом иностранцы, приезжающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении границы отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.









Напомним, чартерный рейс в Албанию из Беларуси летит завтра, 12 июня.





На 16 июня был запланирован первый чартер, который должен увезти белорусов на отдых в Черногорию. Туры продавались с гарантией возврата денежных средств, на случай, если рейс отменится из-за эпидемиологической обстановки. Однако чартерную программу в Черногорию из Беларуси сейчас планируют начать с 1 июля.

