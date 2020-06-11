Уже 51.816 случаев коронавируса и 293 смертей: Минздрав обновил статистику по ситуации в Беларуси
На 11 июня в Беларуси 51 816 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 750 новых инфицированных. За последние полтора месяца это рекордно низкий прирост. Ранее примерно такой же прирост был по данным на 24 апреля — тогда за сутки зафиксировали 751 новый случай.
Выздоровели и выписаны 26 643 пациентов (976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента (плюс пять за последние сутки).
Всего проведено 678 570 тестов. Плюс 19 005 за последние сутки. Это максимальное число тестов за сутки с начала пандемии. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 11 июня, 3,9%, вчера было — 5,2%. Этот показатель за время пандемии еще не опускался так низко.
Данных о том, в каком регионе Беларуси сколько случаев инфицирования, сколько выздоровевших и умерших, Минздрав по-прежнему не публикует, пишет TUT.BY.
13:49 11/06/2020
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