Выздоровели и выписаны 26 643 пациентов (976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента (плюс пять за последние сутки).





Всего проведено 678 570 тестов. Плюс 19 005 за последние сутки. Это максимальное число тестов за сутки с начала пандемии. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 11 июня, 3,9%, вчера было — 5,2%. Этот показатель за время пандемии еще не опускался так низко.



