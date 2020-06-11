+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Под Лидой школьники чуть не пустили под откос новый поезд "Гродно-Минск"

Детская шалость едва не привела к серьёзному инциденту на железной дороге. Всё произошло 31 мая около половины десятого вечера в Лиде возле «Второго озера».

Четверо подростков по 16 и 15 лет, учащиеся одной из школ райцентра, решили поэкспериментировать и узнать: что будет если положить доски на железнодорожное полотно под проходящий поезд. Ребята поместили три доски на рельсы, в это время здесь проезжал пассажирский поезд «PESA», сообщением «Гродно-Минск». 


- Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться, переехав на малой скорости лишь одну «деревяшку». К счастью, обошлось без повреждения техники и травм людей, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Выбывшие на место происшествия сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков. В ходе обследования территории начальник линейного пункта Лида Гродненского ОВДТ Юрий Попов обнаружил обложку от тетрадки одного из школьников, на которой были указаны имя фамилия и учреждение образования.

- За подкладывание на железнодорожные пути предметов, а также проход по путям в неустановленном месте подростки привлечены к административной ответственности. Они все из благополучных семей, а такое необдуманное поведение объясняют шалостью и любопытством, - отметили в УВД.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?
Никита Ванин
За благоразумие!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru