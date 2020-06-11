



«Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где количество новых случаев болезни снижается медленно», – заявляют ученые Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ).





По их словам, ситуацию в Беларуси и России «сложно оценивать, так как из-за другой методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены».





Ученые отмечают, что заболеваемость в Беларуси очень высокая.









«Данные последних дней показывают, что сценарий не Швеции, а Беларуси по заболеваемости во всем регионе самый худший. Общее число умерших показывает значительные различия. Если исходить из шведского сценария, то сегодня в Литве было бы в 18 раз больше смертей. Ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, так как здесь отличается методика регистрации смертей», – говорится в сообщении.





Ученые заявили, что реальную ситуацию можно будет выявить позже, сравнивая общее количество смертей в странах за один и тот же период.



