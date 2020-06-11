Литовские эксперты: статистика о коронавирусе в Беларуси искусственно занижена
Эксперты из Литвы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в соседних странах, включая Беларусь, пишет DELFI.
«Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где количество новых случаев болезни снижается медленно», – заявляют ученые Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ).
По их словам, ситуацию в Беларуси и России «сложно оценивать, так как из-за другой методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены».
Ученые отмечают, что заболеваемость в Беларуси очень высокая.
«Данные последних дней показывают, что сценарий не Швеции, а Беларуси по заболеваемости во всем регионе самый худший. Общее число умерших показывает значительные различия. Если исходить из шведского сценария, то сегодня в Литве было бы в 18 раз больше смертей. Ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, так как здесь отличается методика регистрации смертей», – говорится в сообщении.
Ученые заявили, что реальную ситуацию можно будет выявить позже, сравнивая общее количество смертей в странах за один и тот же период.
МГ/ИР belsat.eu
11:35 11/06/2020
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