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В МИД России сообщили, что границу с Беларусью откроют в ближайшее время, но точную дату не назвали

Уточняется только условие открытия границы - «эволюция динамики пандемии COVID-19».


Стало известно, что закрытая из-за риска распространения коронавирусной инфекции по инициативе России граница с Беларусью может быть открыта в самое ближайшее время. Об этом информирует belta.by со ссылкой на Андрея Руденко, замминистра иностранных дел РФ.

Так, в среду, 10 июня, общаясь онлайн в рамках видеоконференции на тему «Перспективы развития отношений Беларуси и России», представитель российского МИДа пояснил, что в ближайшее время может быть не только открыта граница, но и восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между двумя странами-соседками.


- Как только станет более ясна перспектива по эволюции динамики самой пандемии, будут предприняты шаги (Прим.: по восстановлению сообщения). Белорусско-российская граница должна быть открыта, - заверил дипломат нежелание российской стороны затягивать сложившуюся ситуацию.

И в завершение замглавы МИДа России еще раз подчеркнул, что в ближайшее время граница снова будет «работать» в прежнем свободном и открытом формате.
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