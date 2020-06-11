+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Так жарко не было никогда! В Жлобине побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Максимальные значения обновились на 23 метеостанциях по всей Беларуси.


Летний зной в очередной раз бьет рекорды в регионах Беларуси, сообщил погодный ресурс meteoinfo.by, передает "Комсомольская правда".

Так, в среду, 10 июня, «обнулился» жаркий рекорд дня в Жлобине. За всю историю метеонаблюдений в это время не было теплее +33,5 градусов (Прим.: рекорд 10 июня 1999 года), и вдруг термометры показали +33,6 жары.

Сравнение архивных данных Белгидромета за прошлые годы отразило и другие тепловые рекорды едва стартовавшего в Беларуси лета.

В Минске воздух прогрелся до +31,6 тепла, что на два градуса больше, чем 24 года назад. В Витебске вчера тоже почти на два градуса было жарче, чем в 1999 году: +32,2 против +30,6. Гомель на 0,8 градуса побил рекорд 1981 года - в среду потеплело до +32,8. А в Могилеве жаркий экстремум побит сразу на 3,1 градуса, в итоге в этом облцентре термометры показали +33,5 жары.


- Вообще, немало городов Беларуси, которые 10 июня преодолели жаркую отметку в +33 градуса. Кроме рекордсмена Жлобина, это Лельчицы (+33,4 градуса), Мозырь (+33,4), Василевичи (+33,2) и Житковичи (+33,1 тепла). По всей республике в этот день максимумы обновили 23 метеостанции в четырех областях страны и столице. Рекорды «обнулили» Витебщина, Гомельщина, Минщина и Могилевщина, - резюмировали синоптики.

Напомним, первые температурные рекорды в Беларуси были побиты в минувший понедельник, 8 июня. И жарче всего в этот день было в Могилеве.

На ближайшие двое суток, 11 - 12 июня, Белгидромет прогнозирует жаркую погоду с рекордными +34 градусами в отдельных регионах. Но ливни и дожди сохраняются, затем ожидается понижение температур.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Честный разговор с членом избирательной комиссии
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru