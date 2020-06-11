



Летний зной в очередной раз бьет рекорды в регионах Беларуси, сообщил погодный ресурс meteoinfo.by, передает "Комсомольская правда"





Так, в среду, 10 июня, «обнулился» жаркий рекорд дня в Жлобине. За всю историю метеонаблюдений в это время не было теплее +33,5 градусов (Прим.: рекорд 10 июня 1999 года), и вдруг термометры показали +33,6 жары.





Сравнение архивных данных Белгидромета за прошлые годы отразило и другие тепловые рекорды едва стартовавшего в Беларуси лета.



