Джоан Роулинг призналась, что стала жертвой сексуального насилия





«Я провела большую часть субботы в очень темном месте в моей голове, поскольку воспоминания о серьезном сексуальном насилии, которое я перенесла в свои 20-ые, вернулись. Это нападение произошло в то время и в том месте, когда я была уязвима, и человек воспользовался возможностью. Я не могу стереть эти воспоминания», — сообщила Роулинг.





Напомним, в Сети разгорелась бурная дискуссия после того, как создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала в Twitter статью под названием «Мнение: создание более равного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют».





«Люди, которые менструируют, — написала Роулинг. — Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, коверкающие слово «женщина» — woman).









Пользователи сервиса микроблогов назвали комментарии Роулинг трансфобными. Многие отмечали свое разочарование в Роулинг после долгих лет восхищения ею из-за Гарри Поттера.





В декабре 2019 года фанаты Гарри Поттера осудили писательницу после того, как та выступила в защиту британки, которая потеряла рабочее место, публично заявив, что «трансженщины — не женщины». «Одевайся как пожелаешь. Называй себя как хочешь. Спи с любым взрослым человеком, который согласен на это. Живи своей лучшей жизнью в безопасном мире. Но заставлять уйти с работы женщину, которая говорит, что пол существует?..» — написала тогда Роулинг.