В Мюнхене авто въехало в группу людей, которых потом еще и избили
В немецком городе Мюнхене автомобиль въехал в небольшую толпу людей, после чего пассажиры авто напали на пешеходов, три человека пострадали.
Об этом сообщает DW.
По сообщениям полиции, в среду днем автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене. Три человека получили ранения, все они были доставлены в больницу.
Шестеро пассажиров автомобиля после наезда напали на группу пешеходов, сообщили в мюнхенской полиции агентству DPA.
Полиция заявила, что даже на этом раннем этапе расследования немало указывает на то, что нападавшие и потерпевшие знали друг друга.
Сейчас полиция разыскивает автомобиль и нападающих.
Немецкая газета Bild сообщила, что нападение могло быть скоординированной атакой с целью мести со стороны членов мотоклуба Hells Angels.
Три человека, которые получили ранения, - мужчины в возрасте 40-50 лет из Мюнхена и его окрестностей. Bild также сообщил, что в атаке использовался нож.
Полиция оцепила район нападения и предупредила о возможных перебоях движения.
08:11 11/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение