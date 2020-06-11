В Мюнхене авто въехало в группу людей, которых потом еще и избили

Об этом сообщает DW





По сообщениям полиции, в среду днем ​​автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене. Три человека получили ранения, все они были доставлены в больницу.





Шестеро пассажиров автомобиля после наезда напали на группу пешеходов, сообщили в мюнхенской полиции агентству DPA.





Полиция заявила, что даже на этом раннем этапе расследования немало указывает на то, что нападавшие и потерпевшие знали друг друга.





Сейчас полиция разыскивает автомобиль и нападающих.









Немецкая газета Bild сообщила, что нападение могло быть скоординированной атакой с целью мести со стороны членов мотоклуба Hells Angels.





Три человека, которые получили ранения, - мужчины в возрасте 40-50 лет из Мюнхена и его окрестностей. Bild также сообщил, что в атаке использовался нож.





Полиция оцепила район нападения и предупредила о возможных перебоях движения.