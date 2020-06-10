+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На парад Победы в Москве поедет рота почетного караула

В парадном строю в среду 24 июня по Красной площади пройдут 73 военнослужащих из роты почетного караула.

фото Виктор Толочко, Sputnik

Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Ожидается, что представляющие республику солдаты отправятся в Москву 15 июня.

На сегодня уже десять стран подтвердили участие своих представителей в параде. Подтверждение получено от Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, также приедут лидеры Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Честный разговор с членом избирательной комиссии
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru