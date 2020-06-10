Репкинский районный суд Черниговской области по ходатайству прокурора освободил от ответственности и закрыл уголовное дело в отношении украинца, который утверждал, что был завербован белорусскими пограничниками.





Как следует из материалов дела, житель деревни Радуль Репкинского района Иван в октябре прошлого года добровольно явился Управление Службы безопасности по Черниговской области и заявил, что был завербован сотрудниками Гомельской пограничной группы. По его словам, он получил задание собирать и передавать интересующую их информацию. В отношении раскаявшегося возбудили уголовное дело ч.1ст.111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи — от 10 до 15 лет лишения свободы.





Главная странность этого дела в том, что мужчину взяли за жабры аж в августе 2014 года, а явку с повинной он сделал спустя пять лет. По словам «изменника», белорусские пограничники задержали его после незаконного пересечения границы, за что на него должны были составить протокол об административном нарушении. Но, как он уверял, вместо штрафа, депортации и запрета въезда в Беларусь, ему предложили негласное сотрудничество. Украинец дал согласие и подписал соответствующие бумаги.





Возможно, на такое решение его подвигло то, что родители мужчины живут в одной из деревень Лоевского района, и он их часто навещал. Именно в отчем доме украинец, по его словам, получил от своего куратора первое задание: собирать информацию об инженерные сооружениях, личном составе, графиках дежурств, вооружении и военной техники отдела «Задериевка» Черниговского пограничного отряда.









Передавать собранную информацию Иван должен был во время поездок в Беларусь в ходе личных встреч с сотрудниками пограничной службы. Правда, сам завербованный уверял на допросах в СБУ, что частично он обладал необходимой гомельским пограничникам информацией, но ничего не передавал и даже более того — отказался от сотрудничества. За это, по словам мужчины, летом 2016 года его депортировали из Беларуси с запретом въезда на год.





То ли на слово ему поверили, то ли неким образом смогли проверить, но следствие пришло к выводу, что «подозреваемый реального ущерба государственным интересам, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украине не нанес и пострадавших в деле нет».





На этом основании уголовное дело о государственной измене в отношении украинца суд прекратил.











