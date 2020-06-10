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Ученые выяснили: мужчины чаще и тяжелее женщин болеют COVID-19

Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по-разному болеют коронавирусной инфекцией

У мужчин и женщин иммунная система по-разному реагирует на инфицирование организма. Это подтолкнуло ученых к мысли о разной терапии для обоих полов.
Мужчины чаще женщин заболевают COVID-19 или переносят болезнь в тяжелой форме. Ученые из Йельского университета (США) считают, что причина заключается в особенностях работы иммунной системы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.

Ученые отмечают, что "все больше фактов свидетельствует о том, что мужской пол может быть фактором риска для более тяжелой формы болезни". Они ссылаются на статистические данные и исследования, согласно которым около 60 процентов случаев смерти от коронавируса во всем мире приходится на мужчин, а "недавнее когортное исследование 17 миллионов взрослых в Англии показало сильную корреляцию между мужским полом и риском смерти от COVID-19".

"Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола", - пишут авторы.

https://www.bbc.com

Исследователи взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител.

Как выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом), таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Это коррелировало с устойчивым увеличением неклассических моноцитов - клеток иммунного ответа, отмечают исследователи.

У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет.

"Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных механизмов прогрессирования заболевания между полами. Эти анализы также обеспечивают потенциальную основу для принятия зависимых от пола подходов к прогнозированию, профилактике, уходу и терапии для пациента с COVID-19", - делают вывод авторы.

Они предполагают, что для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания.
korrespondent.net
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