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Коронавирус в Беларуси на 10 июня: уже более 25 тысяч выздоровевших

Статистику сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. На 10 июня зафиксировано уже 51066 случая коронавируса в Беларуси (+801 за сутки).

Коронавирус в Беларуси на 10 июня: уже более 25 тысяч выздоровевших
Фото: БЕЛТА
Выздоровели и выписаны на 10 июня 25667 человек (+1161).

Умерли 288 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной инфекцией COVID-19 (+6). С начала эпидемии в Беларуси число умерших в день не превышало 7 человек, несмотря на рост числа случаев и актуальных заражённых.

Сколько зараженных коронавирусом сегодня в Беларуси

Из вышеуказанных цифр следует, что коронавирусом сегодня заражены 25111 человек (-366). Число актуальных зараженных снова снизилось. Это только зарегистрированные случаи.

ВОЗ заявила 29 мая, что за последние две недели мая Беларусь вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Также в пятерку вошли Россия, Великобритания, Турция и Италия.

По данным на 4 июня, Беларусь заняла 23-е место в мире по числу подтвержденных случаев и 54-е по количеству смертей (цифра не совсем точная, так как данные обновляются не оперативно).

С начала эпидемии провели уже 659 тыс. 565 тестов. Как заявила замглавврача РЦГЭиОЗ Ирина Глинская, Беларусь в начале мая заняла 37-е место в мире по количеству проведённых тестов.

Когда закончится коронавирус в Беларуси

В конце мая замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что число заболевших COVID-19 снижается в Брестской области. В Гомельской области остаются вопросы. В Витебской области учреждения здравоохранения постепенно переходят на привычный режим работы. Относительно спокойная ситуация в Могилевской области. Минздрав отмечает, что к плановому режиму возвращаются минские больницы.

По данным апрельского социологического исследования SATIO и BEROC, 66% белорусов ожидали ухудшения ситуации с коронавирусом в Беларуси в мае. При этом 90% ожидали восстановления экономики не ранее чем через полгода, а 71% хотели лучшего информирования о распространении инфекции.

22 мая замглавврача РЦГЭиОЗ Ирина Глинская заявила в интервью TUT.BY, что в Беларуси не было пика: «Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато». Глинская спрогнозировала, что роста числа случаев уже не будет, а будет плавное снижение.

Президент Александр Лукашенко заявил 21 мая со ссылкой на главу Минздрава Владимира Караника, что через два-три дня в Минске и Витебске динамика заражений пойдет на спад, а уже сейчас в Минске нет роста, передает «Пул Первого». Президент сказал также, что при сохранении такой динамики со следующей недели можно освобождать больницы, которые заранее готовились как резервные.

Ирина Глинская спрогнозировала 6 мая: «Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы всё-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваний и тогда уже можно говорить о каких-то следующих прогнозах».

13 апреля Лукашенко сказал: «Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили».

Глава Минздрава Владимир Караник заявил 8 мая в интервью БЕЛТА, что по одним регионам идет снижение заболеваемости, по некоторым другим она уже выходит на плато.

4 апреля TUT.BY опубликовал исследование профессора Павла Скумса, который с помощью математической модели спрогнозировал пик коронавируса в Беларуси. По его данным, пик должен был случиться в конце апреля — начале мая.

31 марта Лукашенко отметил, что, по его ощущениям и по «цифровому анализу заболеваний», «мы сейчас... находимся на пике». Тогда было известно о 152 случаях.

21 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси 340 человек перенесли коронавирус на ногах. Тогда в Беларуси было зафиксировано 76 случаев.
Пётр Юдский, UDF.BY
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