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COVID-19: Орша и Оршанский район остаются самыми проблемными зонами на Витебщине

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Витебской области улучшается, Орша и Оршанский район остаются самыми проблемными зонами в регионе по коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире телерадиокомпании «Витебск» рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий:

— Чуть выделяется ситуация по Орше и району. Там подъем уже был и сейчас с учетом большого региона количество пневмоний больше, чем везде. Но таких случаев и молниеносного развития событий, как было в Витебске и Докшицах, нет. — рассказал Вишневецкий. Он подчеркнул, что ситуация при этом относительно спокойная и контролируемая.


По данным представителя облздрава, по сравнению с пиком заболеваемости COVID-19 количество мест для больных с пневмониями в стационарах Витебска уменьшилось в три раза, а в районах Витебщины — в два раза. Отделения, временно перепрофилированные в инфекционные стационары, постепенно возвращаются к прежней работе. Это несколько отделений областной клинической больницы, областной специализированный центр и отделения центра дерматовенерологии и косметологии.

В то же время Михаил Вишневецкий попросил жителей области не расслабляться и не игнорировать меры профилактики, поскольку, по его словам, «с коронавирусной инфекцией нам придется жить еще не один месяц даже при самой положительной динамике».


Однако для витебчан есть и хорошая новость: уже в конце этой недели или в начале следующей в областном диагностическом центре можно будет платно сдать тест для ПЦР-диагностики на коронавирус тем, кто собирается выезжать за границу. Позже здесь также станут доступны экспресс-тесты на антитела — по предварительной записи и платно. Соответствующую информацию можно будет узнать на сайте центра или получить в регистратуре медицинского учреждения.
agronews.com
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